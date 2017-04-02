Завтра, к сожалению, погода такой уже не будет

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

В понедельник в Латвию поступят холодные воздушные массы с севера, которые принесут похолодание. Больше всего температура воздуха понизится в Риге - на 12 градусов, прогнозируют синоптики.

Завтра ожидается переменная облачность. Ночью во многих местах пройдет дождь, на юго-востоке возможны ливни, днем также ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью понизится до +1..+7 градусов, днем воздух прогреется до +3..+8 градусов на побережье и до +8..+13 градусов на остальной территории страны.

Реклама

В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь и туман, а температура составит всего +3..+5 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Епифанцев о том, почему его заподозрили в развращении 14-летней Showbiz

Епифанцев о том, почему его заподозрили в развращении 14-летней

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером Wo&Men

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером

Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал поклонников (фото) Showbiz

Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал поклонников (фото)

Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и... Wo&Men

Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и...

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее Hi-Tech

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 