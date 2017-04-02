В Латвии побит температурный рекорд аж 1913 года

В воскресенье, 2 апреля был побит температурный рекорд 1913 года - в Латвии (Даугавпилс) температура воздуха поднялась до +19,3 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован 104 года назад - в 1913 году и составил +18,5 градуса.

На большей части территории страны воздух прогрелся до +15... +19 градусов. Немного холоднее было на побережье, где максимальная температура воздуха не превышала +10 градусов.

Реклама

В центре Риги столбик термометра сегодня поднялся до +18 градусов.

Ну а в Литве наступило апрельское лето - сегодня воздух прогрелся до +23 градусов.