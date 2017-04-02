Пылесос, холодильник и еда на 7 тыс. евро стоили поста главе Бюро по контролю за строительством

По обоюдному согласию с министром экономики Арвилом Ашерадансом свой пост оставляет глава Госбюро по контролю за строительством Петерис Друкис.

Его уход связан с постановлением суда, которое гласит, что будучи ранее сотрудником компании Inspecta Latvia, он израсходовал из ее бюджета 14 500 евро на личные нужды, в том числе более 7 тыс. евро на свадебное угощение.

Согласно данным, полученным передачей De facto (LTV), он приобрел пылесос, холодильник, стиральную машину, мебель. Под документами стояла подпись его коллеги по Inspecta Latvia Ласмы Станкевичи, которая позже стала его женой.

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Как объяснил во время судебных разбирательств сам Друкис, все эти вещи он купил якобы для арендованной Inspecta квартиры в Вентспилсе, однако во время инвентаризации не вернул эти вещи. Однако в судебных бумагах было указано, что мебель была приобретена по месту жительства Друкиса. Принято решение взыскать эти средства в пользу фирмы.

На посту руководителя Бюро Друкис работал уже 2 года. Как отмечается, министерство экономики «на словах» было проинфомировано о претензиях компании к Друкису, но каких именно - чиновник особо не распространялся. В конце прошлой неделе, узнав об интересе СМИ к этому делу, Друкис встретился с министром; в итоге пятница стала его последним рабочим днем в Бюро. Глава Минэкономики объяснил, что такое решение было принято ввиду поддержания репутации учреждения.