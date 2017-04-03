Такая вот весна: на этой неделе ожидаются ветер, дожди и снег

Со среды погода в Латвии изменится - страну пересекут зоны осадков, ожидается и порывистый ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

В начале недели синоптики прогнозируют слабый ветер, будет светить солнце. Вторник станет самым теплым днем недели - воздух прогреется до +9..+14 градусов, немного прохладнее будет на побережье. Ночью температура воздуха понизится до 0..+5 градусов, местами образуется туман.

В середине недели и во второй ее половине синоптическая ситуация изменится - широкая область низкого давления над севером Скандинавии установит погодые услоия и в Латвии. На территорию страны придет холодный воздух, и как днем, так и ночью станет холоднее - днем воздух будет прогреваться всего до +4..+9 градусов, а ночью остывать до -3..+3 градусов.

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Под влиянием циклона будет облачно, несколько зон осадков принесут как дождь, так и мокрый снег. В конце недели ветер станет порывистым.