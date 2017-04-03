Бергманис: в развитии военной сферы Латвия сделала огромный шаг вперед

Обязательство Латвии улучшить собственные вооруженные силы дало хорошие результаты - реализация ряда проектов в этом направлении стала огромным шагом вперед. Об этом в интервью передаче «900 секунд» телеканала LNT заявил министр обороны Раймонд Бергманис.

Главным достижением, по его мнению, стала реализация проектов по механизации, в результате которых вооруженные силы оснащены необходимой бронетехникой. Также он отметил введение системы ПВО, сообщает агентство ЛЕТА.

«Реализация таких проектов позволяет нашим военнослужащим осваивать навыки использования военной техники на месте, а это в свою очередь позволяет участвовать в международных военных учениях, где уже полученные знания дополняются новыми», - отметил Бергманис.

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На вопрос о том, почему Латвии нужно активно развивать вооруженные силы, если существенной военной угрозы нет, Бергманис ответил, что Латвии и всему миру следует помнить о Грузии и Крыме, хотя параллельно необходимо делать все возможное, чтобы избежать напряженности.

«Мы сами понимаем, что вооруженные силы Латвии необходимо развивать и членство в НАТО обязывает нас думать в этом направлении. Поэтому не только Латвии, но и другим государствам НАТО следует думать об увеличении оборонного бюджета до 2% от внутреннего валового продукта», - сказал он.

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