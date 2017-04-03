Бергманис: в развитии военной сферы Латвия сделала огромный шаг вперед

Министр обороны Раймонд Бергманис
 

Министр обороны Раймонд Бергманис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Обязательство Латвии улучшить собственные вооруженные силы дало хорошие результаты - реализация ряда проектов в этом направлении стала огромным шагом вперед. Об этом в интервью передаче «900 секунд» телеканала LNT заявил министр обороны Раймонд Бергманис.

Главным достижением, по его мнению, стала реализация проектов по механизации, в результате которых вооруженные силы оснащены необходимой бронетехникой. Также он отметил введение системы ПВО, сообщает агентство ЛЕТА.

«Реализация таких проектов позволяет нашим военнослужащим осваивать навыки использования военной техники на месте, а это в свою очередь позволяет участвовать в международных военных учениях, где уже полученные знания дополняются новыми», - отметил Бергманис.

Реклама

На вопрос о том, почему Латвии нужно активно развивать вооруженные силы, если существенной военной угрозы нет, Бергманис ответил, что Латвии и всему миру следует помнить о Грузии и Крыме, хотя параллельно необходимо делать все возможное, чтобы избежать напряженности.

«Мы сами понимаем, что вооруженные силы Латвии необходимо развивать и членство в НАТО обязывает нас думать в этом направлении. Поэтому не только Латвии, но и другим государствам НАТО следует думать об увеличении оборонного бюджета до 2% от внутреннего валового продукта», - сказал он.

Еще по этой теме
Бергманис: 2% от ВВП на оборону - не предел

Бергманис: 2% от ВВП на оборону - не предел

Бергманис: Европа движется в сторону увеличения финансирования обороны

Бергманис: Европа движется в сторону увеличения финансирования обороны

Бергманис: Латвия - не только реципиент безопасности, но и ее донор

Бергманис: Латвия - не только реципиент безопасности, но и ее донор


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR

reklama.vesti.lv

Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал поклонников (фото) Showbiz

Исхудавший и подавленный Брэд Питт шокировал поклонников (фото)

Создана уникальная серия фото секс-работниц Wo&Men

Создана уникальная серия фото секс-работниц

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар Hi-Tech

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар

Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и... Wo&Men

Стиль гостей 4-го дня RFW: брюки такие разные - и игривые, и...

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером Wo&Men

Девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 