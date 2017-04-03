Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / EPA POOL

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) хотело допросить действующего президента США Дональда Трампа в рамках так называемого дела олигархов.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Neatkarīgā, в последних томах этого уже полностью закрытого дела содержится запрос о правовой помощи к США. Так, латвийские следователи просили допросить гражданина США Дональда Трампа, чтобы выяснить, знаком ли он с политиком Айнаром Шлесерсом, где они встречались и так далее.

Запрос датирован 21 февраля 2014 года.

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Несмотря на то, что Трамп на тот момент не являлся высокопоставленным должностным лицом, а был просто миллиардером, правоохранительные органы США оставили просьбу без ответа.

Издание отмечает, что о том, что Трамп действительно встречался со Шлесерсом, свидетельствуют и публичные источники.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: KNAB gribējis nopratināt Donaldu Trampu

Как ранее писала Neatkarīgā, Трамп приезжал в Ригу в июле 2008 года, чтобы исследовать здесь возможности инвестиций. Он, Шлесерс и российские предприниматели - патрон «Новой волны» и композитор Игорь Крутой, а также гендиректор «Новой волны» Александр Румянцев гуляли по Закюсале.

Кроме того, 29 июля 2011 года депутат Сейма Айнар Шлесерс на пресс-конференции сообщил, что произошли переговоры с американским миллиардером Дональдом Трампом, который выразил интерес к возможным инвестициям в новую гостиницу или проекты концертных залов в Юрмале и Риги, а также развитию шоу-бизнеса в Латвии. Слова Шлесерса позднее подтвердил и Игорь Крутой, который отметил, что Трампа заинтересовала «Новая волна», способная собрать на постсоветском пространстве столь огромную телевизионную аудиторию.


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