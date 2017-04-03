Лиепниекс сообщил, что бывшая заместитель главы KNAB Стрике «полностью спилась»

Юргис Лиепниекс
 

Юргис Лиепниекс. Фото: LETA

Воскресным вечером одиозный политтехнолог Юргис Лиепниекс, видимо просматривая аналитический блок по телевизору, высказал в Twitter откровенное мнение, что бывшая заместитель главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юта Стрике «полностью спилась».

В дискуссии по поводу своего высказывания он не вступил, а также не стал отвечать на вопрос других пользователей Twitter, - на каких основаниях сделано такое заявление, - сообщает Kasjauns.lv.

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Как известно, Юргис Лиепниекс уже длительное время связан с партией власти Рижской думы «Центр согласия». Работает ли он в этом году над предвыборной кампанией команды Нила Ушакова неизвестно.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Liepnieks tviterī paziņo, ka Strīķe esot "galīgi nodzērusies"

Юта Стрике явялется флагманом «Новой консервативной партии» на предстоящих выборах в самоуправления. Перед этим Стрике заявляла, что «никогда не вступит в какую-либо из ныне существующих партий». При попадании в Рижскую думу она желала бы радикально менять кадровую политику, - сообщает LETA.

В воскресенье во время передачи TV3 «Nekā personīga» прозвучала информация, что Стрике, будучи заместителем руководителя KNAB,

скрывает следы какой-то случившейся 15 лет назад аварии. Эти обвинения Стрике назвала грубой ложью.

Кроме того, автор этого обвинения, который утверждает, что взял вину на себя, не предпринял никаких шагов, чтобы доказать свою правоту.

Об образе жизни Юты Стрике и о том, выглядит ли она «спившейся» любой может судить по фотографии, сделанной в марте этого года:

Юта СтрикеЮта Стрике. Фото: LETA

Юта СтрикеЮта Стрике. Фото: LETA

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