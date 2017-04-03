В ночь на вторник будет морозно, но днем потеплеет до +14 градусов

В ночь на вторник температура воздуха в Латвии опустится до +3..-3 градусов, холоднее всего будет в Курземе.

Синоптики обещают слабый ветер или безветрие, местами снова сгустится туман, сообщает агентство ЛЕТА.

Во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, больше облаков сохранится на востоке страны. Осадков синоптики не прогнозируют. На западном побережье Курземе возможен туман.

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Солнце прогреет воздух до +11..+14 градусов, на побережье и местами в восточных районах не будет теплее +7..+10 градусов. Главным образом, будет дуть слабый юго-западный ветер.

В Риге во вторник небо прояснится, ночью возможен туман. Будет дуть слабый ветер, ночью столбик термометра опустится до отметки в +2 градуса, местами в пригороде - до -2 градусов. Днем же воздух прогреется до +13 градусов.