Больных детей будут принимать только на Виенибас гатве; стационар на Юглас закроют

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Детская клиническая университетская больница (ДКУБ) планирует к 2021 году перевести функции своего стационара на ул. Юглас, 30 в Гайльэзерсе в стационар на ул. Виенибас гатве, 45 в Торнякалнсе. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила член правления ДКУБ Зане Страуме.

На реконструкцию помещений ДКУБ будет доступно 11 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.

Сейчас в стационере на ул. Виенибас гатве, 45 доступно более 30 различных лечебных профилей, а на ул. Юглас, 30 - всего четыре.

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С учетом потока пациентов в обоих стационарах и ассортимента оказываемых услуг ДКУБ в рамках плана развития решила объединить ресурсы услуг и персонала и создать один качественный центр лечения и ухода для детей на ул. Виенибас гатве.

Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2021 год. До этого стационар ДКУБ на ул. Юглас продолжит оказывать услуги пациентам.

Как указал новый председатель правления ДКУБ Валт Аболс, хотя основа проекта связана с желанием улучшить обслуживание пациентов, реконструкция даст также экономическую выгоду, в том числе, для работников.

В стационар ДКУБ на ул. Юглас за помощью ежедневно обращаются 11 тыс. пациентов, а на ул. Виенибас гатве - 85 тыс. Амбулаторные услуги в них получают соответственно 45 тыс. и 200 тыс. пациентов в день.

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