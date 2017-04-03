В США умер врач, которого латышские националисты называли «боженькой»

Скончался американский врач латышского происхождения Айвар Слуцис, известный своими националистическими статьями в прессе в поддержку независимости Латвии.

Айвар Слуцис родился в Риге в 1938 году, в 1944-м вместе с семьей эмигрировал в Германию, потом — в США. Он получил специальность врача-рентгенолога, работал в клиниках США и Швеции, в 1991 года открыл частную практику.

Слуцис был крупным меценатом, так с 2008 года он через Vītolu fonds пожертвовал почти полмиллиона евро,

которые были выплачены в виде стипендий на учебу 233 молодым людям.

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Но еще больше доктор Слуцис был известен своими националистическими взглядами. В американских и латвийских изданиях он публиковал оплаченные статьи, в которых призывал к «деколонизации Латвии», а также жертвовал крупные суммы Национальному объединению «Все для Латвии!».

В частности, он писал, что «негодный русский язык» в Латвии вымирает, призывал готовиться к войне с Россией, и сообщал, что «пропутинский Трамп» крайне опасен для страны.

В 2010 году Слуцис оказался в центре скандала

— в СМИ попала его переписка с министром иностранных дел Латвии Гиртсом Валдисом Кристовскисом. Слуцис, в частности, писал, что «не мог бы лечить русских так же, как латышей». В ответном письме политик Кристовскис написал: «Согласен с твоей оценкой и видением». В итоге Слуцис был исключен из партии из-за неэтичных публичных высказываний и недемократических взглядов.

В свое время сключенная из-за своих убеждений из «Гражданского союза» Иева Даболиня считала, что «Айвар Слуцис — это латышский Боженька».

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