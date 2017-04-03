К нам едет Порошенко: перекрытые улицы и пробки в Риге

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Во вторник, 4 апреля, Ригу с официальным визитом посетит президент Украины Петр Порошенко. Столицу Латвии ожидают ограничения движения, отдельные улицы на время будут перекрыты, а также запланирован пикет.

4 апреля в Риге будет запрещена остановка и стоянка транспортных средства (кроме оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками):

  • с 7.00 до 13.00 на площади Пилс, на ул. Пилс на участке от Полю гатве до площади Пилс, а также на ул. Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс;
  • с 7.00 до 13.20 на левой стороне булв. Аспазии на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу;
  • с 7.00 до 16.30 на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес;
  • с 7.00 до 14.30 на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Калькю до ул. Зиргу;
  • с 17.00 до 21.30 на обеих сторонах ул. Калькю (в обоих направлениях) на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 10.55 до 11.20 перекроют движение:

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  • на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас;
  • на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии);
  • на перекрестке площади Пилс и ул. Цитаделес.

В случае необходимости ограничат движение пешеходов:

  • с 10.00 до 15.30 на площади Пилс;
  • с 12.30 до 13.15 на площади около памятника Свободы;
  • с 18.30 до 21.30 на Ратушной площади.

С 11.30 до 13.30 в случае необходимости могут закрыть движение водного транспорта по Городскому каналу на участке от пешеходного моста около Национальной оперы до моста через канал около Бастионной горки.

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