На селе нехватка рабочих рук: набирают сезонных рабочих

На бирже труда огромные очереди, но приходят работать лишь отдельные люди. С приближением сезона, вот уже который год, обостряется вопрос нехватки людей, особенно для работы на фермах и в теплицах. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в течение двух лет в краях проводятся специальные трудовые биржи, в ходе которых крестьяне очно встречаются с потенциальными работниками, сообщает Latvijas avīze.

В прошлом году работу предлагало несколько десятков хозяйств, трудоустроилось более 150 человек, их зарплаты составили от 400 до 1000 и более евро в месяц после уплаты налогов.

В этом году таких бирж не будет, вместо них в краях станут проводить ярмарки вакансий, и крестьяне отдельно выделяться не будут.

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Однако многие опрошенные предприниматели уверены, что мероприятие носит скорее показательный характер и не приносит реальных результатов. Поскольку безработным за приход ставят галочку для выплаты пособия, они заявляются большими группами, а реально работать впоследствии приходят лишь отдельные люди.

Также

опыт крестьян свидетельствует, что нанятые работники приходят и уходят.

Часть из них дожидаются первого аванса и исчезают, другие могут лишь выполнить конкретное задание, а что делать дальше уже и не знают. Хозяин биологического хозяйства в Прейли Густав Норкарклис в прошлом году на рынке вакансий нанял двух работников, которые с Божьей помощью работают до сих пор. Но работники нужны, поэтому на ярмарку вакансий он отправится и в этом году.