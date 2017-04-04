В Риге полиция помогла туристу, который в 6 утра не смог найти свою гостиницу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

1 апреля вскоре после 6 часов утра к сотрудникам Центрального управления муниципальной полиции Риги во время патрулирования обратился заблудившийся турист.

Мужчина пояснил, что накануне прилетел из Великобритании и решил пойти в клубы Старой Риги, где выпил пару коктейлей. После развлечений он пошел в гостиницу, но заблудился. Увидев полицейский автомобиль, он решил спросить дорогу.

Стражи порядка быстро выяснили название гостиницы и адрес. Туриста живого и здорового доставили по месту проживания.

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