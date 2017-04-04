В Латвию едет военная техника из Словакии

В среду, 5 апреля, в Латвию прибудет военная техника 13-го механизированного батальона вооруженных сил Словакии, в том числе и боевые машины пехоты «BVP-2».

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на отдел прессы Минобороны, жителей просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям на дорогам, связанным с перемещением техники из Гаркалне на военную базу в Адажи.

Как уже писал Русский TVNET, выполняя решение Варшавского саммита НАТО об участии вооруженных сил стран Вышеградской группы в укреплении безопасности Балтийского региона, в Латвию прибудет механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии. Ее присутствие в Латвии призвано укрепить коллективную безопасность НАТО у восточной границы альянса и способствовать взаимной совместимости вооруженных сил его членов.

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В составе механизированной пехотной роты в Латвии будет дислоцировано примерно 150 военнослужащих вооруженных сил Словакии из 13-го механизированного батальона в Левице и военная техника.

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