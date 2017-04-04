В Латвию едет военная техника из Словакии

 

Фото: Publicitātes

В среду, 5 апреля, в Латвию прибудет военная техника 13-го механизированного батальона вооруженных сил Словакии, в том числе и боевые машины пехоты «BVP-2».

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на отдел прессы Минобороны, жителей просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям на дорогам, связанным с перемещением техники из Гаркалне на военную базу в Адажи.

Как уже писал Русский TVNET, выполняя решение Варшавского саммита НАТО об участии вооруженных сил стран Вышеградской группы в укреплении безопасности Балтийского региона, в Латвию прибудет механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии. Ее присутствие в Латвии призвано укрепить коллективную безопасность НАТО у восточной границы альянса и способствовать взаимной совместимости вооруженных сил его членов.

Реклама

В составе механизированной пехотной роты в Латвии будет дислоцировано примерно 150 военнослужащих вооруженных сил Словакии из 13-го механизированного батальона в Левице и военная техника.

Еще по этой теме
В Латвию прибудут 150 словакских военных

В Латвию прибудут 150 словакских военных


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 269000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 47000 EUR

reklama.vesti.lv

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль Hi-Tech

Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль

9 доказательств невероятной ценности для мужчин женщин за 40 Wo&Men

9 доказательств невероятной ценности для мужчин женщин за 40

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар Hi-Tech

Принадлежавший Трампу Ferrari ушел с молотка за 270 тысяч доллар

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд Wo&Men

Эксперты узнали, как испытать 100 оргазмов подряд

10 знаменитостей, которые с годами выглядят только лучше Showbiz

10 знаменитостей, которые с годами выглядят только лучше

Армия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 