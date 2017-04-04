ПВС предупреждает: избегайте чудо-средство «Detoxic» от паразитов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает потребителей не использовать пищевую добавку «Detoxic», которая рекламируется, как средство для избавления от паразитов в организме, так как этот продукт не зарегистрирован в ПВС и в Латвии его не разрешено распространять, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

По наблюдениям ПВС, продукт рекламируется на различных порталах в интернете, в рекламе содержатся интервью с «экспертами», которые рассказывают об эффективности продукта и признаках присутствия в организме паразитов.

После проверки информации о «Detoxic» выяснилось, что

продукт рекламирует несуществующие исследователи несуществующих институтов.

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«Если два месяца назад продукт рекламировал и рекомендовал к употреблению руководитель Национального института заболеваний, вызванных паразитами Янис Зариньш, то сейчас это делает исследователь Латвийского научного института Яна Зариня», - подчеркнула руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания ПВС Татьяна Марченкова, добавив, что в Латвии нет таких институтов.

ПВС призывает потребителей критически относиться к рекламе «чудо-средств» и слепо не доверять продуктам, под громким названием которых зачастую скрывается неэффективное и потенциально опасное средство.

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