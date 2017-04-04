В память о погибших: к посольству РФ в Риге несут цветы

Во вторник, 4 апреля, люди продолжают нести цветы к посольству России в Риге, чтобы почтить память погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Первые цветы появились еще вечером в понедельник, вскоре после теракта, но людской поток не кончается до сих пор.

Напомним, согласно последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек.

























Aizvērt К посольству РФ в Риге несут цветы Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Ранее было известно об 11 погибших, но еще трое умерли от травм, не совместимых с жизнью.

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На данный момент в больницах находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпустили домой.

На месте взрыва в метро найдены фрагменты тел, которые, по предварительным данным, принадлежат четырем погибшим.

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