В память о погибших: к посольству РФ в Риге несут цветы

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 4 апреля, люди продолжают нести цветы к посольству России в Риге, чтобы почтить память погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Первые цветы появились еще вечером в понедельник, вскоре после теракта, но людской поток не кончается до сих пор.

Напомним, согласно последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек.

К посольству РФ в Риге несут цветы

Фото: К посольству РФ в Риге несут цветы0

Ранее было известно об 11 погибших, но еще трое умерли от травм, не совместимых с жизнью.

Реклама

На данный момент в больницах находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпустили домой.

На месте взрыва в метро найдены фрагменты тел, которые, по предварительным данным, принадлежат четырем погибшим.

Еще по этой теме
СМИ: Теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с исламистами

СМИ: Теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с исламистами

Названо имя подозреваемого в теракте в Санкт-Петербурге

Названо имя подозреваемого в теракте в Санкт-Петербурге

Число жертв теракта в Санкт-Петербурге увеличилось до 14 человек

Число жертв теракта в Санкт-Петербурге увеличилось до 14 человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Auru pag., 42000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR

reklama.vesti.lv

9 доказательств невероятной ценности для мужчин женщин за 40 Wo&Men

9 доказательств невероятной ценности для мужчин женщин за 40

От груди до самых бедер: такого декольте вы еще не видели! Wo&Men

От груди до самых бедер: такого декольте вы еще не видели!

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее Hi-Tech

Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее

Секс-символ сдает позиции? Дмитрий Нагиев резко постарел Showbiz

Секс-символ сдает позиции? Дмитрий Нагиев резко постарел

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном Hi-Tech

Видеокамера упала с самолета и приземлилась в самом неожиданном

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 