Правительство разрешило не выпускать потенциальных радикалов из страны

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Во вторник правительство одобрило поправки к закону о нацбезопасности, предусматривающие не выпускать жителей за пределы страны на основания решения главы МИД. Как сообщает агентство ЛЕТА, это поможет не допустить участия жителей Латвии в вооруженных конфликтах за рубежом.

Так, министр внутренних дел может принять решение о запрете на выезд из Латвии на срок до одного года, если служба госбезопасности констатировала, что конкретный человек может представлять угрозу для безопасности государства, намеревается участвовать в террористической деятельности или вооруженном конфликте за рубежом.

Данное решение можно оспорить в Верховном суде.

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Предполагается, что поправки к закону вступят в силу 1 сентября 2017 года.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним лицам, которые не отдают полного отчета своим действиям, когда примыкают к незаконным вооруженным группировкам.

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