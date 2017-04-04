Рижане спрашивают: почему вырубают Бикерниекский лес?

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Обеспокоенные рижане часто спрашивают, почему спиливают деревья в Бикерниекском лесу. Успокаиваем: лес улучшают, а не вырубают.

Муниципальное предприятие Rīgas meži (RM) проводит работы по благоустройству Бикерниекского леса, которые требуют прореживания деревьев между улицами Лиелвардес, Бикерниеку и Стигу.

Вырубку произведут только в тех местах, где это разрешено положениями правил Кабинета министров. Срубят деревья, которые поражены болезнями, перестали расти или засохли.

Благодаря этому улучшится состояние оставшихся деревьев.

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В некоторых местах будут сделаны просеки для того, чтобы лес восстанавливался. Также планируется полностью спилить переросшие тополя по двум сторонам улицы Иерикю у остановки общественного транспорта Stacionārs «Biķernieki».

Помимо леса приведут в порядок и подлесок. Стоит отметить, что

работы будут проходить в два этапа: в течение зимы до весеннего гнездования, а возобновятся во второй половине лета.

Параллельно этому арбористы (специалисты по уходу за деревьями) подразделения RM Dārzi un parki спилят и подрежут ветки опасных деревьев вдоль улиц Стигу и Бикирниеку, которые мешают движению пешеходов и транспорта.

Благоустройство Бикерниекского леса согласовано с Государственной службой среды и соответствует требованиям долгосрочного обслуживания лесов. Работы по облагораживанию Бикерниекского леса начались четыре года назад.

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