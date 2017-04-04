Сидишь в офисе? Посмотри, что творится в рижских парках! Там - настоящая весна

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Похоже на то, что в Латвию пришла настоящая весна! Несмотря на то, что синоптики на этой неделе обещают непостоянную погоду, днем во вторник в Риге действительно тепло.

Те, кто привязан к рабочему месту, с сожалением глядят на солнце за окном, другие же выбрались из дома, что почувствовать теплые лучи на собственной коже. Люди наконец снимают куртки, гуляют (в том числе, и с мороженым в руках), многие не выдерживают и принимают горизонтальное положение на газонах столицы. Чего желаем и вам!

Не сидите дома, воспользуйтесь шансом, ведь весна в Латвии коротая и очень капризная. Так, уже завтра днем по всей Латвии ожидаются дожди.

Рига поверила в весну?

Фото: Рига поверила в весну?0

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