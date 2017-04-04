4 мая проезд в общественном транспорте в Риге будет бесплатным

В День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая пользоваться рижским общественным транспортом можно будет бесплатно. Соответствующие поправки во вторник утвердил комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта, сообщает агентство ЛЕТА.

Отметим, что раньше бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом можно было 18 ноября, в новогодние праздники, в Янов день и во время праздника Риги в августе. Теперь этот список пополнился также праздничным днем 4 мая.

До сих пор бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом можно было 18 ноября, в новогодние праздники, в Янов день и во время праздника Риги в августе.

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Поправки еще должна утвердить Рижская дума.

Также поправки предусматривают бесплатный проезд для неработающих пенсионеров по выслуге лет и для обоих, а не для одного, как было до сих пор, родителей многодетных семей.