В окрестностях Риги высадят 1,346 млн саженцев деревьев

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste / LETA

«Ригас межи» этой весной планирует восстановить 450 гектаров леса, высадив 1,346 млн саженцев сосны, ели, березы и ольхи. Об этом агентству ЛЕТА сообщил член правления предприятия Эдгар Вайкулис.

Запланированные площадь обновления леса и количество саженцев - самые большие в истории предприятия.

Так, на площади в 32,9 га высадят деревья на Гаркалнском участке Гауйского лесничества, на 89,3 га - в Даугавском лесничестве, на 48,8 га - в Тирельском лесничестве на Тирельском участке, на 138 га - на Олайнском участке, на 42 га - в Катринском лесничестве.

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Больше всего будет высажено саженцев сосны - 934,4 тыс. или 69,4%.

Восстановление леса проводится в основном весной - в апреле и мае, но в зависимости от погодных условий в лесах сухого типа саженцы можно высаживать также осенью.


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