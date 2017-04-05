Очевидец:Территория озера Браслас ухожена и прибрана. Надолго ли?

«Когда решил прогуляться к водохранилищу Браслас, картина оказалась очень приятной,» пишет читатель Марис Пойканс, который недавно TVNET прислал фотографии замусоренного леса.

Еще недавно он был возмущен тем, в каком состоянии находилась природа в этом местел. Теперь все изменилось! «Кучи мусора исчезли и табличка на речку указывает не на слово «свиньи», а на слово «туристы». Вопрос только вот в чем: на какое время? Как дисциплинировать людей не быть свиньями? - спрашивает читатель TVNET.

Фото: Фото очевидца

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Напоминаем, что в то время, как в стране начинается Большой субботник, наш портал будет разоблачать тех, кто оставляет следы за собой в лесу, парке, на обочине дороги.

TVNET предлагаем присылать фотографии или видео с «работой нечистоплотных людей» на электронную почту - cukas@co.tvnet.lv

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