Порошенко посетил украинских военных в реабилитационном центре в Юрмале

Порошенко в рамках визита в Латвию, посетил Национальный реабилитационный центр «Вайвари» в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие. По словам очевидца, сегодня в Вайвари у реабилитационного центра было все перекрыто - полиция, военные, скорая и т.д. Где-то около 13 машин в районе 17:00 с сиренами отъехали от центра.
Позже, президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter видео, на котором он приветствует украинских военнослужащих.
Я просто не міг не відвідати наших героїв, які проходять реабілітацію в Латвіїhttps://t.co/RatrDW2ayN— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.