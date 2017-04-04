Порошенко посетил украинских военных в реабилитационном центре в Юрмале

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Порошенко в рамках визита в Латвию, посетил Национальный реабилитационный центр «Вайвари» в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие. По словам очевидца, сегодня в Вайвари у реабилитационного центра было все перекрыто - полиция, военные, скорая и т.д. Где-то около 13 машин в районе 17:00 с сиренами отъехали от центра.

Позже, президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter видео, на котором он приветствует украинских военнослужащих.

Twitter

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