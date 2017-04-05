Проживающая в Англии пенсионерка Марите: «В Латвию я вернусь лишь на свои похороны»

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Это же очередное расхищение народа - это, что касается подоходного налога на пенсии в Латвии, которые заработали за рубежом обратно приехавшие эмигрантам, передаче «LNT Ziņas» сказала одна проживающая в Англии пенсионерка из Латвии Марите Тера.

Тера уехала в Великобританию уже больше 10 лет назад, чтобы накопить британскую пенсию. Она уже начала ее получать, однако паковать чемоданы обратно на родину пока не планирует. Марите абсолютно не нравится идея, что часть ее пенсии, которую она заработала своим трудом на фабрике, заберет Латвия.

«Этот факт меня отговорил ехать обратно, потому что это очередное расхищение народа. Мечты о красивых днях на пенсии практически разрушены. Я думаю, что выгоднее в Англии жить, ведь государство оплачивает мне аренду жилья и земельный налог. Поэтому в Латвию я вернусь на свои похороны, которые, как я уже чувствую, недалеко» комментирует Тера.

О риске, что латвийцы выберут не возвращаться в Латвию из-за налоговой политики, во вторник депутатов Сейма предупредило Европейская Латвийская ассоциация (ELA). То, что 23% подоходного налога облагается пенсия выше 235 евро в месяц - отпугнет всех эмигрантов.

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«Не хватает материального интереса возвращаться в Латвию, так как люди будут лучше обеспечены в других государствах»

- комментирует представитель ELA Элина Пинто. Так, например, в Великобритании пенсионный не облагаемый минимум 11 000 фунтов в год или 916 фунтов в месяц.

Главная мысль - эмигрировавшие латвийцы после возвращения будут также использовать общественную инфаструктуру, за которую до этого платили постоянно живущие здесь люди.

«Тогда возникает вопрос - как мы поясним нашим латвийским пенсионерам, которые всю жизнь проработали здесь у токарных станков, что у их пенсий не облагаемый минимум всего 300 евро, а вот у тех пенсионеров, которые работали где-то в другом месте, не платили ни одного евро самоуправлению, приехали сюда, а для них, не облагаемый минимум, скажем, 5000 в год» пояснила директор департамента прямых налогов Министерства финансов Астра Каляне.


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