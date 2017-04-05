Депутаты одобрили льготный проезд в транспорте для семей, медиков и пенсионеров

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В дальнейшем все жители будут иметь возможность пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно и 4 мая, в День восстановления независимости Латвии. Это предусмотрено поправками к обязательным правилам, облегчающим проезд в городском общественном транспорте, принятыми на заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы.

Как известно, бесплатный проезд в общественном транспорте Риги действует 18 ноября, на Новый год, Лиго и во время Праздника города в августе. Теперь список дополнен еще одним праздником – Днем восстановления независимости Латвийской республики, который отмечают 4 мая.

Проект поправок связующих правил, который еще предстоит принять на заседании Рижской думы,

предусматривает, что бесплатный проезд в будущем будет обеспечен и неработающим пенсионерам по выслуге лет, на которых ранее эта льгота не распространялась.

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Депутаты также одобрили предложение, согласно которому скидку на проезд в общественном транспорте смогут получить оба родителя многодетных семей, а не один, как это было ранее.

Льготы на проезд в городском общественном транспорте запланированы и для медиков, которые работают в муниципальных медучреждениях и трудятся не менее 20 часов в неделю.


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