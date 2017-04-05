Куда смотрит Ушаков? Рижский бобер повеселил рижан

Фото: Скриншот видео

Всем известно, что Рига давно полюбилась бобрам, которые не только с удовольствием живут в городских каналах, но заодно и грызут деревья, расположенные поблизости. Последние давно огородили, чтобы уберечь от уничтожения, но бобры все равно рядом с нами. Так один такой накануне изрядно порадовал рижан своей способностью быстро пересекать водное пространство. Очевидец, снявший видео, даже шутя указал, куда, мол, смотрит Ушаков, и что надо срочно ему звонить, чтобы схватил бобра. Стоит отметить, что бобер попался шустрый.