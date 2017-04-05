В четверг возможны кратковременные дожди, немного похолодает

В ближайшие сутки в Латвии ожидаются кратковременные дожди, а в Латгале в ночь на четверг осадки будут затяжными.

Как сообщает агентство ЛЕТА, будет облачно, но в течение дня небо прояснится.

Ветер сначала стихнет, а затем будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

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Температура воздуха составит от +1..+5 градусов ночью до +6..+11 градусов днем.

В Риге ожидается облачная погода, временами возможен дождь, но во второй половине дня выглянет солнце. Ночью ветер стихнет, а столбик термометра опустится до отметки в +4 градуса; днем будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +7..+8 градусов.