В конце недели ограничат движение на Кр. Валдемара

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ходе работ по реконструкции теплосетей, с 20:00 7 апреля до 23:00 9 апреля, будет ограничено движение на улице Кр. Валдемара от улицы Лачплеша до улицы Э.Мелнгайля.

Компании, осуществляющие работы, обязаны обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на сайте

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