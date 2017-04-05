В конце недели ограничат движение на Кр. Валдемара

В ходе работ по реконструкции теплосетей, с 20:00 7 апреля до 23:00 9 апреля, будет ограничено движение на улице Кр. Валдемара от улицы Лачплеша до улицы Э.Мелнгайля.
Компании, осуществляющие работы, обязаны обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.
Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на сайте