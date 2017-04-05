В конце недели ограничат движение на Кр. Валдемара

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ходе работ по реконструкции теплосетей, с 20:00 7 апреля до 23:00 9 апреля, будет ограничено движение на улице Кр. Валдемара от улицы Лачплеша до улицы Э.Мелнгайля.