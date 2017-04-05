Школьников научат обращаться с оружием

Рабочая группа министерств обороны и образования и науки предложила ввести предмет военной обороны как один из обязательных предметов по выбору в школе.

Предложенный вариант предусматривает введение уроков военной обороны на двух уровнях, сообщает агентство ЛЕТА.

Во-первых, в начальной школе тематика военной обороны должна быть интегрирована в обязательное учебное содержание в предметах, связанных с безопасностью человека, к примеру, в социальных знаниях, истории, а также спорте. Предусмотрено, что на уровне начальной школы ученики получат ясную теорию без практического освоения оружия. Тематику военной обороны в содержание образования 1-9 классов планируется постепенно ввести в течение 4 лет, начиная с 2018 года.

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Во-вторых, изменения предусматривают, что в классах средней школы военная оборона может стать одним из шести обязательных предметов по выбору. На этом уровне подростки смогут получить практические военные знания, в том числе, и как обращаться с оружием. В средних школах новое содержание образования планируется ввести с 2020-2021 учебного года.

Предусмотрено. что обязательное содержание предмета будет основываться на четырех компонентах - «Знания и понятия военной обороны», «Действия», «Развитие физических возможностей в военной службе» и «Социальная и окружающая среда для физической активности».

В рамках этого предмета учащиеся будут осваивать такие знания, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, знакомиться с ролью армии в защите государства, осваивать такие практические тактические навыки, как преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя, совершенствовать свою физическую подготовку.

Глава министерства Раймонд Бергманис заявил, что уроки военной подготовки необходимы, чтобы каждый житель страны знал, как действовать в случае кризиса, кроме того, Латвии нужно стремиться к всеобъемлющему пониманию национальной обороны. «Мы призываем изменить парадигму мышления о гособороне с представления о том, что воевать может только солдат с оружием в руках при поддержке сил союзников, к уверенности в том, что каждый патриот страны может внести неоценимый вклад в защиту государства», - подчеркнул министр.

По словам Бергманиса, после освоения начальной военной подготовки в школах молодежь могла бы зачисляться в резерв армии. Деятельности организации яунсаргов в настоящее время недостаточно для того, чтобы воспитать в молодежи патриотизм и навыки защиты государства.

На сегодняшний день добровольно военная подготовка преподается в 18 школах, по этому предмету обучаются около 360 школьников.