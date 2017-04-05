Теракт в Петербурге: стало известно, что произошло с гражданином Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Выяснилось, что произошло с гражданином Латвии, который по информации российских СМИ был доставлен в больницу как один из пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга.

Как удалось узнать корреспонденту Латвийского телевидения в Москве Виктории Терентьевой, мужчина не пострадал в теракте, а был доставлен в больницу с места происшествия с сердечным приступом, сообщает Apollo со ссылкой на lsm.lv.

Представитель больницы, в которую был доставлен латвиец, рассказал, что было проведено кардиологическое исследование, прошли консультации специалистов. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Метро Санк-Петербурга после взрыва

Фото: Метро Санк-Петербурга после взрыва0

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Как уже писал Русский TVNET, ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.

В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Фото: В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга0

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь. Погибли 14 человек. 77 обратились за медицинской помощью.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

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