Теракт в Петербурге: стало известно, что произошло с гражданином Латвии

Выяснилось, что произошло с гражданином Латвии, который по информации российских СМИ был доставлен в больницу как один из пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга.
Как удалось узнать корреспонденту Латвийского телевидения в Москве Виктории Терентьевой, мужчина не пострадал в теракте, а был доставлен в больницу с места происшествия с сердечным приступом, сообщает Apollo со ссылкой на lsm.lv.
Представитель больницы, в которую был доставлен латвиец, рассказал, что было проведено кардиологическое исследование, прошли консультации специалистов. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как уже писал Русский TVNET, ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.
В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.
Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь. Погибли 14 человек. 77 обратились за медицинской помощью.Еще по этой теме