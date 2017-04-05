С наступлением теплой погоды в Латвии проснулись клещи, и Латвийский инфектологический центр уже получил на проверку первых в этом году снятых с людей насекомых.

Как сообщает агентство ЛЕТА, первый клещ был передан на проверку 18 февраля. Результаты анализов трех из шести полученных до 30 марта клещей были отрицательными. Проверка остальных клещей еще продолжается.

Медики напоминают, что единственный надежный способ защититься от переносимого клещами энцефалита - это вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно - почти наполовину - увеличилось.

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По информации Центра контроля и профилактики заболеваний, в этом году до 27 марта зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом, но пациент заболел им в 2016 году.