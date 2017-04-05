Эстонец рассказал, что на самом деле в его стране думают о жителях Латвии

 

Фото: Скриншот видео

Проживающий в Лос-Анджелесе эстонец Артур Рехи, который уехал так далеко, чтобы освоить профессию актера, привлек внимание жителей нашей страны, разместив на Youtube видео, на котором рассказывает, что на самом деле думают эстонцы о жителях Латвии и какие слухи о них ходят.

Он рассказывает, что Латвия - младший брат Эстонии, который, спотыкаясь, идет по жизни, и эстонцы хотят думать, что они лучше этой страны и ее жителей.

Эстонцам нравится шутить, что у латышей на ногах по шесть пальцев. Также местные остряки считают, что если в конце эстонского слова добавлять букву «с», то это будет звучать по-латышски.

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Рехи считает, что Эстония после развала Советского Союза «очистила» страну от памятников и зданий того времени, а Латвия с момента восстановления независимости изменилась намного меньше, и там все еще сильно ощущается «советский дух».

«Одна вещь, которую мы очень любим в Латвии - алкоголь, который очень дешев. Смешно, что шведы ездят за алкоголем в Финляндию, финны - в Эстонию, а эстонцы - в Латвию», - отмечает Рехи.

Несмотря на то, что латыши странные и находятся «под» ними, парень считает, что нам всем нужно держаться вместе и сотрудничать: «Если ты латыш и смотришь это видео, тебе надо знать, что ты мне нравишься, я тебя уважаю несмотря на то, что у тебя на ногах шесть пальцев. Я хочу, чтобы у наших стран были отношения получше».


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