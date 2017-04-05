В Латгалии «убитая» дорога остановила работу предприятия; уволены люди

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Из-за критического состояния государственной грунтовой дороги, которая ведет от Рожупе до Шпоги , работу на неопределенное время прекратило одно из крупнейших сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий Варкавского края «Šņepstu Jaunāres», сообщает передача «Panorāma» Латвийского телевидения.

На этой неделе из-за ограничения объема грузов работа на деревообработке была остановлена, так как материалы невозможно доставить заказчикам. Оборотные средства компании заморожены, а несколько сотрудников потеряли работу.

Производственный руководитель «Šņepstu Jaunāres» Янис Шнепстс передаче указал, что из-за дороги хозяйство неконкурентоспособно, предприятие не может заключать договора на долгий срок. В эту влажную погоду материал стоит снаружи, и в течение трех месяцев он просто испортится, пояснил он.

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Передача отмечает, что как Шнепстс, так и другие предприятия и крестьяне не понимают, куда государство вкладывает полученные в виде налогов деньги. Они обращались в ответственные структуры, но пока что безрезультатно.

Шоферы грузовиков крестьянского хозяйства «Lazdas» также указали передаче, что грунтовка Рожупе-Римицани-Арендоле-Шпоги создает серьезные проблемы, каждую весну из-за нее ухудшается как техническое состояние машин, так и здоровье водителей.

Один из шоферов рассказал, что участок длиной в 15 километров он преодолевал час,

а другой, попытавшись ехать по иному пути, сделал крюк в 30 километров.


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