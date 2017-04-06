Пчеловоды сокрушаются: некоторые остались без половины пчел

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Минувшую зиму пчелы перезимовали хуже, чем годом ранее, и у части пчеловодов погибли 50% пчелиных семей. Об этом агентству ЛЕТА сообщил глава Латвийского пчеловодческого общества (ЛПО) Арманд Краузе.

«Во многих регионах пчелы перезимовали довольно плохо, есть некоторые пчеловоды, у которых 50% пчелиных семей погибли. Это связано с погодными условиями. Зима была теплая, во многих ульях была очень высокая влажность. Ситуации очень разные. В целом зимовка была очень плохая», - сказал он.

Выделить какой-то конкретный регион Латвии, где проблем было больше, нельзя, добавил Краузе. В мае ЛПО уточнит данные о количестве погибших минувшей зимой пчелиных семей.

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