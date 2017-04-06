Житель Латвии выиграл в Viking Lotto почти 250 тысяч евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

5 апреля в розыгрыше лотереи Viking Lotto в Латвии были угаданы 6 цифр, выигрыш составил 249 192,37 евро, пишет Apollo.

В этом розыгрыше счастливое число Viking Lotto не выпало, но шесть цифр удалось угадать четверым участникам - по одному игроку из Латвии, Финляндии, Норвегии и Швеции. Выигрыш каждого состаил 247 268,71 евро.

В Латвии счастливый билет с одним ариантов игры и системной игрой 7 на один розыгрыш за 4.20 был приобретен в интернете. Согласно правилам Viking Lotto, общая сумма выигрыша 249 192,37 евро составляет выигрыш за 6 угаданных цифр (1x 247 268,71 евро) и шесть выигрышей за 5 цифр (6x 320,61 евро).

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