Глава Рижского цирка: зимой в Ригу привезут современные представления

Уже ближайшей зимой в Ригу привезут современные цирковые представления. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявила новый глава Рижского цирка Инара Керхе, которая вступит в эту должность 28 апреля.

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По ее словам, представления будут интересны разным аудиториям - и приверженцам традиционного цирка, и тем, кто открыт для современного, сегодняшнего цирка.

Керхе отметила, что ее первой задачей в новой должности станет создание команды, творческого совета для разработки стратегии деятельности цирка, и произойдет это летом. В свою очередь осенью планируется представить более четкие планы первых образовательных программ и первых цирковых представлений.

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«Главное, над чем надо подумать - что каждое дело, которым будет заниматься Рижский цирк, должно приносить доходы.

Они могут быть больше или меньше», - указала Кехре.

На вопрос, будет ли сдана в аренду часть помещений Рижского цирка, например, конюшни, Кехре ответила, что этот вопрос связан со стратегией развития Рижского цирка, разработка которой является ее первой задачей. «Это вопрос стратегии - как мы будем использовать помещения здания цирка и какого вида перестройка необходима как в целях реставрации, так и для приспособления здания к его новой функции», - сказала она.

«Здание Рижского цирка - культурно-исторический памятник государственного значения, его основная функция - показ цирковых представлений. Моя главная долгосрочная задача - развивать цирк в Рижском цирке и сделать его рентабельным», - подчеркнула Кехре.

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