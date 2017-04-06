Скучают. Названа причина возвращения латвийцев на родину

Эмигрировавшие за границу латвийцы возвращаются на родину, потому что скучают по друзьям, семье и Латвии в целом. Такой вывод содержится в исследовании «Возвращение в Латвию», проведенном центром изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД.

Сравнительно небольшая часть респондентов вернулась в Латвию по причинам, связанным с работой или бизнесом. Это в основном высокообразованные люди, особенно те, кто получил образование за границей. Увеличилось число реэмигрантов, вернувшихся в Латвию из-за ухудшившегося здоровья.

Реэмигранты, вернувшиеся в Латвию по меньшей мере год назад, лучше интегрированы в рынок труда, чем жители Латвии в среднем, и не только чаще трудоустроены, экономически активны или самозаняты, но и получают более высокую зарплату.

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Они возвращаются в Латвию с полученными за границей образованием, опытом работы и в целом более компетентны, что ценится работодателями. Полученный за границей опыт чаще способствует карьерному росту и повышению зарплат у мужчин, чем у женщин, преимущественно у специалистов высокой квалификации, работающих в отраслях услуг.

Как во время исследования указали респонденты, вернуться в Латвию им помогли бы информация о возможностях трудовой занятости, программы поддержки для начала предпринимательской деятельности, поддержка со стороны самоуправлений.

В Латвию возвращается больше мужчин, почти половина реэмигрантов - в возрасте от 35 до 44 лет и лишь каждый седьмой моложе 25 лет.

35% реэмигрантов - нелатыши, почти половина из них - мужчины. Примерно треть реэмигрантов имеют высшее образование, большинство из них - женщины, у 40% - среднее профессиональное образование.

Как подчеркнул спецпредставитель МИД по вопросам диаспоры Атис Сьянитс, результаты этого исследования важны для оценки процесса реэмиграции, чтобы способствовать возвращению соотечественников и их успешной интеграции в рынок труда и общественную жизнь.

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