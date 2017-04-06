Ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов

В ночь на пятницу в Латвии, начиная с запада, увеличится облачность, осадков синоптики не прогнозируют, но местами сгустится туман.

Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +2..-3 градусов.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, больше солнца синоптики обещают на востоке страны. В течение дня возможны небольшие дожди. Сохранится слабый ветер.

Реклама

Днем потеплеет до +6..+11 градусов.

В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ночью возможен туман, во второй половине дня - небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, ночью столбик термометра приблизится к нулевой отметке, а днем воздух прогреется до +8..+9 градусов.