Ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов

В ночь на пятницу в Латвии, начиная с запада, увеличится облачность, осадков синоптики не прогнозируют, но местами сгустится туман.
Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +2..-3 градусов.
Днем ожидается преимущественно облачная погода, больше солнца синоптики обещают на востоке страны. В течение дня возможны небольшие дожди. Сохранится слабый ветер.
Днем потеплеет до +6..+11 градусов.
В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ночью возможен туман, во второй половине дня - небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, ночью столбик термометра приблизится к нулевой отметке, а днем воздух прогреется до +8..+9 градусов.