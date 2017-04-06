На Большой субботник заявлено уже почти 700 загрязненных мест

Для уборки во время Большого субботника уже заявлено почти 700 загрязненных территорий, а официально утверждено уже 410, из которых 52 находятся в Риге, сообщила представитель организаторов субботника Мадара Лайцане.

Заявки можно подавать на сайте «www.talkas.lv» еще две недели.

В этом году Большой субботник пройдет 22 апреля.

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Также напоминаем, что портал TVNET начал ежегодную акцию, мы призываем оглядеться вокруг и сообщать о «людях-свиньях», чтобы сохранить природу в чистоте.

TVNET призывает присылать фотографии и видео с «работой свиней» на cukas@co.tvnet.lv, а еще лучше - поймать саму «свинью» за руку. К отсылаемым материалам нужно приложить время и место, где зафиксировано произошедшее.

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