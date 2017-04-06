В Спикери новый сезон открывает Рижский блошиный рынок

 

Фото: Lita Krone / LETA

8 апреля с 11:00 до 16:00 в квартале Спикери пройдет первый в этом году базарчик под открытым небом. Продолжая традиции прошлых лет, на рынке можно будет купить и старинные предметы, и современные дизайнерские товары, и работы молодых художников.

На блошином рынке можно будет купить товары для различных целей и нужд – антикварную мебель, предметы интерьера, бытовую технику, виниловые пластинки и проигрыватели, значки, фарфоровые фигурки, посуду, книги, аксессуары, одежду и другое.

Цель этой «барахолки» – развивать и воплощать в жизнь лучшие европейские традиции рынков под открытым небом в центре города,

когда торговцем может стать любой заинтересованный, имеющий какие-либо особенные и ценные товары, которые ему уже не нужны, но есть желание передать в пользование другому.

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Базарчик будет работать 8 апреля на улице Маскавас, 10, с 11:00 до 16:00. Следующие «барахолки» состоятся 6 мая, 10 июня, 8 июля, 5 августа, 9 сентября и 7 октября.


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