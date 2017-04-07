150 словацких военных торжественно встретят в Адажи

На Адажской военной базе сегодня состоится торжественная встреча механизированной роты вооруженных сил Словакии, которая прибыла в Латвию для укрепления ее безопасности.

Как сообщает LETA, в церемонии примут участие министр обороны Раймонд Бергманис, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, посол Словакии в Латвии Петер Хатьяр и командующий 1-й механизированной бригады вооруженных сил Словакии генерал Владимир Кубан.

В составе механизированной пехотной роты в Латвии будет дислоцировано примерно 150 словацких военнослужащих из 13-го механизированного батальона в Левице и военная техника.

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Aizvērt В Латвию доставлена военная техника вооруженных сил Словакии Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs) Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs)







Словацкие военные в Латвии примут участие в военных учениях, включая «Summer Shield XIV» и «Saber Strike 2017».

Напомним, что 17 февраля этого года состоялась торжественная церемония встречи военных США из 1-го батальона 68-го бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США Silver Lions («Серебряные львы»).

Как сообщал Русский TVNET, в нашу страну прибыли 225 солдат США, а также 15 танков «Абрамс» и бронетранспортеров.

















































































Aizvērt На полигоне в Адажи тренируются в стрельбе американские танки «Abrams» Nacionālie bruņotie spēki Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki Nacionālie bruņotie spēki







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