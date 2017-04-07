150 словацких военных торжественно встретят в Адажи

 

Фото: Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs)

На Адажской военной базе сегодня состоится торжественная встреча механизированной роты вооруженных сил Словакии, которая прибыла в Латвию для укрепления ее безопасности.

Как сообщает LETA, в церемонии примут участие министр обороны Раймонд Бергманис, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, посол Словакии в Латвии Петер Хатьяр и командующий 1-й механизированной бригады вооруженных сил Словакии генерал Владимир Кубан.

В составе механизированной пехотной роты в Латвии будет дислоцировано примерно 150 словацких военнослужащих из 13-го механизированного батальона в Левице и военная техника.

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В Латвию доставлена военная техника вооруженных сил Словакии

Фото: В Латвию доставлена военная техника вооруженных сил Словакии0

Словацкие военные в Латвии примут участие в военных учениях, включая «Summer Shield XIV» и «Saber Strike 2017».

Напомним, что 17 февраля этого года состоялась торжественная церемония встречи военных США из 1-го батальона 68-го бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США Silver Lions («Серебряные львы»).

Как сообщал Русский TVNET, в нашу страну прибыли 225 солдат США, а также 15 танков «Абрамс» и бронетранспортеров.

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