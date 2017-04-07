Елгаву сравнили с российским Ржевом. Смотрите, кто «победил»

 

Фото: Скриншот видео

Уже несколько месяцев назад на www.youtube.com появились видеосюжеты, в которых города России сравниваются с похожими населенными местами в других государствах, и эти сравнения стремительно набирают популярность. Последний обзор - о Елгаве, которую сравнивают с российским городом Ржевом.

Блоггер, создавая видеосюжеты, использует изображения Google Map, и в Елгаве он таким способом «посетил» Калнциемское шоссе, Мейю цельш, улицы Гарозас, Ригас, Трактористу и ряд других. Его вывод был однозначен - город ухожен. Особой похвалы удостоились красивые, ухоженные газоны, дороги и тротуары, а также порядок вокруг частных домов.

В заключение блоггер отметил, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, Латвия все же выглядит Европой.

Видео

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Ржев находится в неполных 300 км от Москвы (количество жителей в нем примерно такое же, как в Елгаве) и блоггер «прогулявшись» по улицам этого российского города, сделал вывод, что с Елгавой его и сравнить нельзя - к центральной улице примыкают участки дорог в плачевном состоянии, тротуары незаасфальтированы, окрестности домов заросли.

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