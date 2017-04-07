В лесах Военного городка Лиепаи продолжается свинство

 

Фото: Синдия Клява, "Курземес вардс"

Лиепайчанин Виктор на прошлой неделе вместе с женой решили уйти подальше от городской суеты и запланировали прогулку в шкедский лес. Сразу же за Крепостным каналом они свернули направо и на полянке между деревьями увидели большую кучу мусора, причем содержание отходов вызвало основательное возмущение – бытовая техника, одежда, обувь, мебель и многие другие предметы обихода.

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Корреспондент «Курземес вардс» убедилась в том, что в лесу Военного городка действительно образовалась как бы нелегальная свалка. Представитель полиции самоуправления города Лиепаи Каспар Варпиньш поведал, что и полиция знает о конкретной кучи мусора. И

поскольку, к сожалению, не найдено ни одного доказательства, которое могло бы указать на происхождение отходов и самого загрязнителя, полиция ничего предпринять не может.

В прошлом году полицейские самоуправления в ходе Большого субботника убирали именно леса в Военном городке, где таких нелегальных свалок немало. К.Варпиньш подтвердил, что и в этом году намечается субботник в Военном городке, поэтому в список включена также нелегальная свалка, обнаруженная лиепайчанином Виктором.

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Представитель коммунального управления Айгар Шталс пояснил, что площадь принадлежащих Лиепайскому городскому самоуправлению лесов очень объемная и ответственный за лес не может за всем уследить. Именно поэтому всем жителям предлагают сообщать о загрязненных местах в пригородных лесах. Он отметил, что ежегодно в ходе Большого субботника намечаются подлежащие уборке территории, и в этих работах участвуют и учреждения самоуправления, и добровольцы.

Член правления ООО «Лиепаяс РАС» Нормунд Ниедолс, в свою очередь, считает, что искоренить загрязнение леса можно двумя способами. Во-первых, общество нужно просвещать и убеждать, популяризовать «зеленый» образ жизни. Во-вторых, строже контролировать территории, возлагать большую ответственность на владельцев лесных угодий. Также серьезнее следует наказывать самих загрязнителей.

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