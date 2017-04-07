Эстонский эмигрант: «Не все русские в Эстонии – дебилы»

Эстонский видеоблогер Артур Рехи, изучающий актерское мастерство в Лос-Анджелесе (США), недавно опубликовал видео на тему того, что эстонцы думают о русских. Напомним, перед этим он рассказал, что на самом деле в его стране думают о жителях Латвии.

Ролик под названием «What estonians think of russians?» собрал почти 10 тысяч просмотров, а в комментариях к видео развернулась жаркая дискуссия, - сообщает http://limon.postimees.ee.

Прежде всего, Рехи проводит георафический экскурс и поясняет, что карте Эстония располагается рядом с Россией, ниже Финляндии, это не Россия!

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Далее следует уже краткий экскурс исторический: «Эстония была частью СССР, а потом произошла наша Поющая революция, мы вырвались из Советского Союза.

Сейчас мы – маленькое суверенное государство, которое Россия хочет захватить и стереть с лица земли.

Так что же мы как нация думаем о русских? В Эстонии проживает 1,3 миллиона человек, 300 тысяч из них – русские. Для маленькой страны это огромное количество, что влияет практически на любое политическое решение, принимаемое в нашей стране».

Ну а уже затем следуют его рассуждения о "типичном, стереотипном тупом русском, проживающим в Эстонии. Как сообщает Рехи, " у нас даже есть отдельное слово, мы зовем его debiil".

Далее автор включает в видеоряд следующие снимки, наглядно демонстрирующие то, как по его мнению, выглядит типичный debiil:

Фото: Скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Однако, оказывается, «не все русские в Эстонии – дебилы, русских много, но большинство из них как бы продолжают жить в России (Russianized), они не воспринимают эстонские СМИ, многие из них не хотят, чтобы Эстония существовала как страна. Всем им слегка противны эстонцы и независимость нашей страны.

Все, что им нравится – пить, е*аться, драться, ломать вещи и материться. И все это публично. Вот почему мы, эстонцы, особо их не любим.

Debiils мы не любим вообще: мы презираем их, мы хотим, чтобы они уехали из нашей страны. Образованные русские в Эстонии – это меньшинство, но это настоящие русские, мне они нравятся.

Настоящие русские – страстные, энергичные, сообразительные, мотивированные натуры.

И знаете, чем они особенно прекрасны? Они выросли в Эстонии вместе с людьми, которые не были по отношению к ним особо дружелюбны. Они владеют двумя-тремя языками с рождения: эстонским, русским и английским. У них есть работа, они включены в общество. Для меня честь быть их соотечественником. Но таких людей – процентов десять от 300 тысяч», – уверен Артур Рехи.

По уверениям Артура, большинство русских в Эстонии проживает в блочных домах. «Они не владеют эстонским языком и не хотят, чтобы Эстония существовала. Они не уважают эстонские законы и относятся к ним и к стране с пренебрежением. Мы, эстонцы, их конечно не хотим и не любим, иногда даже доходит до драк. Мы хотим, чтобы они уехали, потому что для нас они – все еще захватчики советского времени», – утверждает Рехи.

Фото: Скриншот видео

«Советский Союз депортировал эстонцев и заполнил эти хутора русскими людьми, с намерением переполнить Эстонию русскими, чтобы мы (эстонцы – прим.ред) исчезли с лица земли. Русские, которые сегодня живут у нас – результат этих действий. Они так себя и ведут, будто они не хотят здесь жить и иметь что-либо общее с Эстонией. При этом они не хотят возвращаться в свою страну, ведь в Эстонии жить лучше», – говорит Артур и включает в видеоряд снимок деревянного дома, не уточняя, где именно располагается это строение, но, очевидно, подразумевая под ним типичный дом в России.

«И они здесь, в нашей стране, придираются ко всему, что мы делаем, но не едут назад. Я музыкант, актер, иногда я танцую, я очень страстный человек, я уважаю русскую душу – и я уважаю водку. Я уважаю вечеринки, я уважаю умных людей, а в России всего этого много. Но все умные люди в России – в Москве», – уверяет Артур, который, по собственному заверению, в России никогда не был, но с удовольствием ее посетил бы.

«Я не имею ничего против, если ты русский, ведешь себя как приличный человек и уважаешь других людей. Эстонцы против тебя ничего иметь не будут. Так или иначе, эстонцы могут не любить русских, но здесь, в Америке, я вижу, что эстонцы и русские – не злитесь, что я это говорю, эстонцы, финны и все такие люди, – мы почти одинаковые. В Америке Россия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия – разницы нет. Мы – люди с Севера, мы пьем, мы тусуемся, мы держимся вместе, мы любим свои страны. Мы боремся друг с другом, но, если посмотреть со стороны, разница между нами небольшая. Здесь люди даже не понимают по моему акценту, что я из Эстонии. Здесь меня называют русским.

Я русский, я здесь русский! Я из Эстонии, но я русский!» – восклицает Рехи.

«Еще одна крутая вещь: Эстония в основном заимствовала песни, музыку, танцы, культуру у России – до американизации Эстонии. До 1991 года вся культура шла из России. И у нас до сих пор все это есть. Вот почему эстонцы любят тусоваться, эстонцы любят пить, хотя иногда мы пьем слишком много. Но сейчас, когда мы освободились от Советского Союза,

эстонцы стараются избавляться от всего русского. Здания, культура, телепередачи, музыка, попса – все это мы теперь берем из Америки»,

– уверен автор ролика.

Тем не менее, Артур призывает: «Давайте уважать друг друга, давайте обмениваться культурой, давайте тусоваться вместе, давайте будем одной большой семьей! Будем друзьями, но не как в Советском Союзе. После полбутылки водки неважно, откуда ты родом. Если вы русские, оставьте комментарий о том, что вы думаете об эстонцах. Все, что я слышал от россиян об Эстонии: «Эстония маленькая», «Эстония незначительная», «Эстония не должна существовать»... Если вы думаете иначе – оставьте комментарий, а если вы думаете так же… (тяжело выдыхает)».

Как уже сообщал Русский TVNET, в предыдущем своем опусе Рехи рассказал, что в Эстонии думают о латышах.

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Он рассказывает, что Латвия - младший брат Эстонии, который, спотыкаясь, идет по жизни, и эстонцы хотят думать, что они лучше этой страны и ее жителей.

Эстонцам нравится шутить, что у латышей на ногах по шесть пальцев. Также местные остряки считают, что если в конце эстонского слова добавлять букву «с», то это будет звучать по-латышски.

Рехи считает, что Эстония после развала Советского Союза «очистила» страну от памятников и зданий того времени,

а Латвия с момента восстановления независимости изменилась намного меньше, и там все еще сильно ощущается «советский дух».

«Одна вещь, которую мы очень любим в Латвии - алкоголь, который очень дешев. Смешно, что шведы ездят за алкоголем в Финляндию, финны - в Эстонию, а эстонцы - в Латвию», - отмечает Рехи.