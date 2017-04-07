Пропавшая три месяца назад рижанка вернулась домой

 

Фото: bezvests.lv

В четверг, 6 апреля, мать пропавшей без вести 39-летней рижанки Жанете Гляуделе позвонила в Bezvests.lv и сообщила хорошую новость: ее пропавшая 2 января дочь вернулась домой живой и невредимой.

Мать благодарит всех неравнодушных людей, которые помогли распространить информацию о пропажи женщины, сообщает Bezvests.lv.

Напомним, Жанете Гляуделе пропала без вести около 9:00 2 января 2017 года. Просто не вернулась с работы домой - в район Тейки. С собой у женщины были только ключи от дома, все остальное - документы, телефон - осталось дома. Последний раз женщину видели 2 января по дороге на работу.

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