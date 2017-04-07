Развитие Егора ещё может продолжаться!

Год назад мы впервые приехали в гости к маленькому Егору Лебедек. Мальчик, которому уже исполнилось три года, болен с рождения. Уже во время беременности врачи сказали, что у ребёнка возможен генетический сбой. Их прогноз, к сожалению, оказался верным. По словам мамы, впервый год жизни Егор находился как будто в своем особом мире, ни на что не обращая внимания. И только с года понемногу началось развитие.

Болезнь выразилась в отставании не только умственного, но ифизического развития: мальчик не может самостоятельно сидеть и ползать. Более того, при рождении у него на руках и ногах было по шесть пальчиков. На руках их прооперировали сразу, а на ногах они ещё остались.

В этот раз Егору был привезён вертикализатор, который поможет укрепить мышцы мальчика и, возможно, подготовит его тело к ходьбе. Если Егор научится ходить, то ему удалят и лишние пальчики на ногах. Благодаря Вашей помощи, в прошлом году удалось отправить Егора в Санкт-Петербург, где он прошел очень важную для его здоровья процедуру - электростимуляцию спинного мозга, а летом он побывал в развивающем лагере для детей с особыми потребностями, организованном хосписом святой Софии.

Результат не может не радовать:

Егор уже почти сидит самостоятельно, он стал очень активным, начал посещать детский сад, стал интересоваться игрушками и пытаться с ними играть.

Он учится общаться и контактировать с другими детьми. Одним словом, в физическом состоянии ребёнка есть положительные сдвиги. Мама очень рада достижениям сына, пусть они пока что и небольшие.

Первые хорошие результаты уже есть, важно теперь не останавливаться и помочь Егору дальше двигаться вперёд в своём развитии, ведь сам, без посторонней помощи, он не справится. Уже в следующем месяце Егора Лебедек снова ждут в Санкт-Петербурге.

Если Вы хотите помочь этому мальчику расти и развиваться, можно позвонить по телефону 90006788, и таким образом Вы перечислите 1,42 евро для Егора. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро.

Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой «Jegors Lebedeks».

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskais Fonds, рег. № 40008218337

NORDEA

Счёт: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счёт: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счёт: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!