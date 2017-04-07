Улицу Кр. Барона снова ремонтируют. На этот раз - за деньги стройкомпании

Предприятие «Binders», которое делало ремонт улицы Кр. Барона в Риге, устранит дефекты на проезжей части улицы за свои средства. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на и. о. директора департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.

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Он отметил, что по окончании работ специалисты департамента сообщения думы вновь обследуют объект на наличие дефектов.

Работы по устранению дефектов на проезжей части ул. Кр. Барона на участке от ул. Гертрудес до ул. Бривибас начаты в пятницу, а 10 апреля начнется устранение дефектов на участке от бульв. Аспазияс до ул. Гертрудес. Завершить работы планируется до конца месяца.

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Как уже писал Русский TVNET, ремонтные работы на ул. Кр. Барона закончились 10 октября 2016 года, но затем в течение месяца устранялись дефекты, возникшие после окончания работ. Все обнаруженные дефекты, согласно договору, были устранены в указанный срок на средства предприятия.





















Aizvērt На тротуаре ул. Барона высажены кусты Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Строители получили за работу на 7000 евро меньше, чем было предусмотрено договором, а дефекты были устранены в рамках трехлетней гарантии за средства стройподрядчика.

































Aizvērt Завершился ремонт на ул. Кр. Барона Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Ремонтные работы на ул. Кр. Барона обошлись в 2,6 млн евро, работы по ремонту тротуара - в 900 тыс. евро.

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