За проектом э-здоровья будет надзирать специальный Совет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

За внедрением проекта э-здоровья будет надзирать специальный коодинационны совет, - сообщает представитель Минздрава Аггнесе Заране.

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Как пишет LETA, члены совета станут следить за координацией действий вовлеченных в реализацию проекта учреждений, ходом исполнения проекта, займутся оценкой стратегических решений, финансовой стороны проекта и будут готовить заключения и предложения для правительства и Сейма, а также осуществлять общий надзор и усовершенствовать систему, рассказала она.

Потенциальных пользователей системы э-здоровья планируется подключить к разработке технических требований и обеспечив постоянную коммуникацию с общественностью, повышая уровень осведомленности жителей.

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Как сообщалось, комиссия, которая проводила служебную проверку системы э-здоровья, рекомендовала создать совет по координации и надзору за внедрением системы э-здоровья.

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