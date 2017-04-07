Чиновникам хотят повысить зарплаты: так сколько же они должны получать?

Зарплата в госуправлении должна вырасти и достичь как минимум 80% от той, что получают работники частных предприятий. Сейчас же чиновники получают вдвое меньше «частников». На это в одном из своих первых интервью посетовал новый директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

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Так ли это на самом деле? Как утверждает Статистическое управление, в прошлом году средняя зарплата в частном секторе была 845 евро, а в управленческом секторе всего на 11 евро меньше. Как заявляет руководитель Центра межведомсивенной координации Петерис Вилкс, увеличение зарплат чиновников возможно только путем сокращения работников госуправления.

Однако, здесь не все так просто, поскольку не проводилось серьезного анализа текущих потребностей в услугах чиновников.

Например: сколько должно быть строительных инспекторов, какие функции государство может безболезненно доверить частному сектору, а где нужен «глаз да глаз»?

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Сообщение о реформе зарплат в госаппарате должно быть представлено Госканцелярии и минфину уже в сентябре.

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