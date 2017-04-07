Чиновникам хотят повысить зарплаты: так сколько же они должны получать?

Lиректор Госканцелярии Янис Цитсковскис
 

Lиректор Госканцелярии Янис Цитсковскис. Фото: LETA

Зарплата в госуправлении должна вырасти и достичь как минимум 80% от той, что получают работники частных предприятий. Сейчас же чиновники получают вдвое меньше «частников». На это в одном из своих первых интервью посетовал новый директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Еще по этой теме

Так ли это на самом деле? Как утверждает Статистическое управление, в прошлом году средняя зарплата в частном секторе была 845 евро, а в управленческом секторе всего на 11 евро меньше. Как заявляет руководитель Центра межведомсивенной координации Петерис Вилкс, увеличение зарплат чиновников возможно только путем сокращения работников госуправления.

Однако, здесь не все так просто, поскольку не проводилось серьезного анализа текущих потребностей в услугах чиновников.

Например: сколько должно быть строительных инспекторов, какие функции государство может безболезненно доверить частному сектору, а где нужен «глаз да глаз»?

Реклама

Сообщение о реформе зарплат в госаппарате должно быть представлено Госканцелярии и минфину уже в сентябре.

Видео

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Первый балтийский канал

Еще по этой теме
Госканцелярия: чиновники получают большие премии из-за низких зарплат

Госканцелярия: чиновники получают большие премии из-за низких зарплат

Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции: случаи домогательства - во всех сферах управления Латвии

Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции: случаи домогательства - во всех сферах управления Латвии

Латвийские чиновники научились шустро делить деньги ЕС. Не без коррупции

Латвийские чиновники научились шустро делить деньги ЕС. Не без коррупции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Дочь Клинта Иствуда оголилась на пляже Малибу Showbiz

ФОТО: Дочь Клинта Иствуда оголилась на пляже Малибу

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений Showbiz

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику Showbiz

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты Showbiz

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

Зарплаты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 