Операторов связи обяжут предупреждать о «дорогих» номерах во время звонка

После увеличения числа жалоб жителей о звонках с повышенным тарифом, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) решила обязать операторов мобильной связи предупреждать клиентов о подобных звонках и затратах на них, сообщает агентство ЛЕТА.

Проблема звонков на номера повышенной стоимости не нова, но стала особенно актуальной в этом году, когда резко выросло число жалоб.

«Люди звонят в медицинские учреждения и госучреждения и, получая счета, очень удивляются суммам», - заявил директор департамента электронной связи и почты SPRK Андрис Виртманис.

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Чтобы решить проблему, операторов решили обязать предупреждать своих клиентов о звонках на номера повышенной платы голосовым сообщением, который включает в себя и информацию о стоимости звонков.

Подобное предупреждение должно звучать в случаях, когда тариф звонка превышает рубеж в 2,1 цента в минуту.

Таким образом, у операторов будет выбор - или снизить тарифы ниже этой планки, или же инвестировать в создание системы предупреждений. У пользователей также будет возможность - принять или же отказаться от получения предупреждения.

Изменения планируют ввести с 1 января 2018 года.