Операторов связи обяжут предупреждать о «дорогих» номерах во время звонка

 

Фото: REUTERS/Scanpix

После увеличения числа жалоб жителей о звонках с повышенным тарифом, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) решила обязать операторов мобильной связи предупреждать клиентов о подобных звонках и затратах на них, сообщает агентство ЛЕТА.

Проблема звонков на номера повышенной стоимости не нова, но стала особенно актуальной в этом году, когда резко выросло число жалоб.

«Люди звонят в медицинские учреждения и госучреждения и, получая счета, очень удивляются суммам», - заявил директор департамента электронной связи и почты SPRK Андрис Виртманис.

Реклама

Чтобы решить проблему, операторов решили обязать предупреждать своих клиентов о звонках на номера повышенной платы голосовым сообщением, который включает в себя и информацию о стоимости звонков.

Подобное предупреждение должно звучать в случаях, когда тариф звонка превышает рубеж в 2,1 цента в минуту.

Таким образом, у операторов будет выбор - или снизить тарифы ниже этой планки, или же инвестировать в создание системы предупреждений. У пользователей также будет возможность - принять или же отказаться от получения предупреждения.

Изменения планируют ввести с 1 января 2018 года.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR

reklama.vesti.lv

Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету Hi-Tech

Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету

Посмотри, что в этом году покажет «Auto Exotica» Hi-Tech

Посмотри, что в этом году покажет «Auto Exotica»

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты Showbiz

Новая рубрика «Покажи себя!»: Русский TVNET ищет таланты

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику Showbiz

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

Телекоммуникации

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 